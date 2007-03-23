Сосо Павлиашвили готовят к операции

Известному певцу Сосо Павлиашвили грозит серьезная операция на позвоночнике. Музыкант обратился за помощью к медикам из-за того, что его мучают страшные боли в спине. После долгих исследований врачи констатировали серьезное заболевание позвоночника. Сейчас артисту назначен курс рефлексотерапии. Однако, если он не даст нужного эффекта, певцу придется лечь на сложную операцию, после которой положено три месяца ходить в корсете, пишет газета «Твой день». – Но мы очень надеемся, что до этого дело не дойдет, – рассказала молодая врач-ординатор.