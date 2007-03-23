Басков купил квартиру в Киеве площадью 360 кв.м.

Строящаяся квартира площадью 360 кв. м стоит около 500 тысяч евро В последнее время Николай Басков настолько часто стал появляться в украинской столице, что вопрос о собственном жилье встал, как говорится, ребром. Певцу порекомендовали купить квартиру под Киевом его друзья и будущие соседи - Таисия Повалий со своим мужем Игорем Лихутой. Басков принял решение быстро. Как рассказали строители, несколько дней назад он лично наведался на стройку и сделал окончательный выбор. Из нескольких предложенных вариантов он остановился на двухуровневой квартире - так называемом лофи-блоке - на 8-м и 9-м этажах девятиэтажного дома. В квартире площадью 360 квадратных метров есть две открытые 68-метровые террасы с потрясающим видом на окрестные хвойные леса. Квартира еще строится. На доме пока нет крыши, но она вот-вот появится. - В покупке жилья в Киеве нет ничего удивительного, - признался певец корреспонденту «КП». - Меня постоянно тянет сюда, ведь мои родители - коренные украинцы. Квартиру здесь давно хотел купить, но все искал повод. А теперь у меня будет такое соседство, от которого я просто в восторге! В эксплуатацию первая очередь городка на Киевщине сдается в сентябре этого года. К этому времени в элитном месте появится поликлиника, школа, детский садик, супермаркет, развлекательный центр, фитнес-клуб и многое другое. Стоимость одного квадратного метра в доме, полюбившемся Баскову, - 1400 евро. Выходит, за свою квартиру Николай заплатил около полумиллиона евро.