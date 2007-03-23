Майкл Джексон тронулся умом

Работники отеля Jumeria Carlton Tower в Лондоне видели всякое, но такого... никогда. Все началось с того, что Майкл Джексон приехал в Англию, чтобы продать права на уникальный каталог песен «The Beatles», которыми владеет. Вместе со своими детьми сыном Принцем Майклом, дочерью Парис и младшим сыном Принцем Майклом II, он зарегистрировался в отеле под вымышленным женским именем, пишет newsru.co.il. После этого он предъявил свои требования, которые также немало удивили обслуживающий персонал отеля. «Он хотел очень много ваз, наполненных сладостями, игрушечный ксилофон и огромное зеркало - два на два метра», - рассказал работник гостиницы. Майкл Джексон также поставил своих людей у лифта, чтобы они никого не пускали на этаж, где поселился поп-король с детьми. При этом певец не дал ни одного доллара чаевых прислуге отеля.