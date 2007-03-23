Анна Николь Смит: правда появится в понедельник

26 марта станет известно, что же на самом деле убило Анну Николь Смит. Доктор Джошуа Перпер (Joshua Perper) вчера сделал заявление, в котором заверил, что в понедельник в 10:30 на пресс-конференции назовет причину смерти Анны Николь Смит (Anna Nicole Smith). Гэри Битнер (Gary Bitner), докладчик полицейского отдела Seminole, рассказал изданию TMZ, что в понедельник будет сделано достаточно существенное заявление. Напомним, что 39-летняя Анна Николь Смит потеряла сознание в гостинице во Флориде 8 февраля и умерла по дороге в больницу. Патологоанатомы пришли к выводу, что Анна Николь не стала жертвой физического насилия. В желудке модели не было обнаружено наркотиков или других препаратов. По некоторым данным, Анна накануне жаловалась на температуру и жар. Заговорили о гриппе или остром воспалении легких. Позже в Сети появились фото якобы из холодильника Смит. Среди прочего в нем стояли бутыльки с метадоном и другими медикаментами. По появившейся в американской прессе информации, у Анны Николь с рождения были проблемы с сердцем, и коктейль из лекарств и алкоголя вполне мог убить ее. А некоторые уверены, что убить Анну мог и ее муж - Говард Стерн. По крайней мере, так думает журналист Ларри Биркхэд (Larry Birkhead), который утверждает, что именно он, а не Стерн - настоящий отец 5-месячной дочери Смит. По мнению Ларри, у Говарда были веские причины - миллионное состояние, которое она отсудила от состояния своего бывшего мужа-миллиардера. Как раз накануне ее трагической смерти Анна, по решению суда, должна была сделать дочери ДНК-тест. Однако ей удалось упросить суд сдвинуть его на более поздний срок - 21 февраля. Тест так и не был проведен, и пока нет никакой уверенности в том, кто же является отцом маленькой Данелинн - Стерн или Биркхэд. Сама Анна объявила отцом Стерна, за которого вышла замуж осенью прошлого года. Однако, по версии Биркхэда, он готовил экс-модель Playboy к родам и был с ней в период беременности, а потом поставил ультиматум - или она срочно ложится в реабилитационную клинику, или он подает в суд за сознательное вредительство народившемуся ребенку своими пагубными привычками. Тогда Анна, по словам Биркхэда, сбежала со Стерном на Багамы, где и родила дочь. Анна-Николь Смит неоднократно привлекала к себе внимание своим экстравагантным поведением. В 1993 году она была названа моделью года журнала Playboy. В 1994 году вышла замуж за прикованного к инвалидному креслу 89-летнего богача Маршалла Ховарда (J. Marshall Howard). Они повстречались в стрипклубе. Через 14 месяцев брака он умер. После этого Смит долго боролась с сыном Ховарда за его миллионы. В начале 2006 года суд в США признал ее право на наследство. Сын Ховарда умер в июне этого года. 2 марта состоялись похороны американской актрисы и модели. Тело Анны Николь Смит (Anna Nicole Smith) было доставлено частным самолетом на Багамы ранним утром в пятницу по местному времени (вечер пятницы по киевскому времени). Как сообщают местные СМИ, спустя несколько часов ее похоронили на кладбище рядом с могилой ее 20-летнего сына, умершего в сентябре минувшего года. Церемония состоялась в частной баптистской церкви Mount Horeb в местечке Нассау. На церемонии присутствовали три заклятых врага, боровшихся за тело Смит - ее мать Верджи Артур (она хотела похоронить дочь в Техасе), муж Анны - Говард К. Стерн (который, по слухам, теперь может наследовать миллионы модели) и фотограф Ларри Биркхэд (он судится с Говардом Стерном, утверждая, что является настоящим отцом дочери Анны Николь).