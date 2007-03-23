Элтон Джон отпразднует день рождения в интернете

Элтон Джон отпразднует очередной день рождения, выложив в сеть более тридцати своих альбомов, сообщает International Herald Tribune. 25 марта 2007 года музыканту исполнится 60 лет. В общей сложности будут доступны более четырехсот песен, записанных за почти сорок лет. Напомним, что первая пластинка Элтона Джона под названием Open Sky появилась в 1969 году. Все треки будут доступны пользователям службы iTunes с 26 марта по 30 апреля 2007 года. Также музыкант планирует распространять через сетевые сервисы свои самые популярные видеоклипы, а некоторые из синглов превратить в мелодии для мобильных телефонов. Кроме того, в день рождения исполнителя в продажу поступит коллекция его песен, занимавших первые места в чартах, дополненная концертными записями и видеоклипами. Сборник получил название Rocket Man: The Definitive Hits.