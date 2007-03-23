СРОЧНО! Рязанова не могут спасти врачи

Знаменитый режиссер Эльдар Рязанов обратился в одну из московских клиник из-за проблем со здоровьем. Эльдар Александрович прибыл в больницу вместе со своей супругой Ниной. Медики внимательно осмотрели режиссера и назначили ему курс инъекций в область коленного сустава. Заболевание суставов 80-летнего мастера кинематографа мучает давно. – Это профессиональная болезнь, – сказал врач ревматологического отделения. – Сказываются съемки на холоде. Уколы мэтру делают через день. Медики надеются, что совсем скоро боли исчезнут и Рязанов вернется к полноценной жизни.