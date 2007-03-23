Пол МакКартни встречается с бывшей подругой принца Чарльза

Легендарный экс-битл, по заявлению британских СМИ, стал встречаться с бывшей подругой принца Чарльза 52-летней Сабриной Гиннес. Пол МакКартни провел с ней на днях "секретную" встречу. Пара попыталась избежать внимания представителей прессы, однако им это не удалось. После встречи музыкант встретился со своей дочерью Стеллой, проведя с ней ужин в итальянском ресторане. По мнению обозревателей британского издания The Sun, данная встреча "весьма расстроит" Хизер Миллс, которая в настоящее время принимает участие в американском шоу "Танцы со звездами". По словам источника из окружения Пола МакКартни, "музыкант с честью вынес бракоразводный процесс, в чем ему помогла и Сабрина Гиннес". "Друзья Пола отчаянно пытаются помочь ему выйти из депрессивного состояния и начать жить заново. Сабрина – одна из тех, кто помогает ему в этом нелегком деле", - отметил источник. В прошлом Сабрина Гиннес, кроме британского принца Чарльза встречалась с такими голливудскими звездами, как Джек Николсон и Майкл Дуглас, однако новая избранница Пола МакКартни не была до сих пор замужем и в настоящее время живет одна, передает The Sun. Среди ее близких друзей также были Мик Джаггер, Брайан Ферри и Род Стюарт. Хизер Миллс и Пол МакКартни расстались в мае 2006 года, проведя в браке четыре года. Их общей дочери Беатрис сейчас три года. Супруги подали на развод после того, как стало известно, что в прошлом Хизер Миллс являлась фотомоделью ряда порно-изданий, а также появилась информация, что женщина была проституткой экстра-класса. К настоящему моменту бывшие супруги наконец достигли взаимовыгодной договоренности, согласно которой Хизер Миллс получит в качестве отступных более 60 млн. долларов в виде денег и недвижимости.