Суд запретил распространять информацию о Бритни

По просьбе юристов Бритни Спирс Верховный суд Лондона выпустил постановление, запрещающее дальнейшее распространение информации, касающейся пребывания певицы в реабилитационной клинике Promises, сообщает Sky News "Мисс Спирс планирует опротестовать ложные заявления, которые уже попали в печать" - заявил представитель исполнительницы. Также юристы обратились к суду с просьбой потребовать от некоторых британских средств массовой информации раскрытия их источников, "чтобы идентифицировать Джона Доу". Джоном Доу (John Doe) в юридической практике называют человека, чья личность не установлена. Поскольку точной информации об источниках сведений о Спирс нет, распространять дальнейшие слухи запретили именно Джону Доу. Напомним, что 25-летняя певица выписалась из реабилитационного центра Promises в Калифорнии 21 марта 2007 года. В клинику Спирс поступила 22 февраля, после серии странных поступков: например, она побрилась наголо и сделала новую татуировку в виде губ на запястье. Также в прессе появлялась информация о том, что Спирс, находясь в клинике, пыталась покончить жизнь самоубийством, а также составила список лиц, которым она желает смерти. Этот перечень включал и имя ее бывшего мужа, рэппера Кевина Федерлайна, после развода с которым в ноябре 2006 года в поведении Спирс и начали наблюдаться странности.