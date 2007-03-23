Сергей Лазарев будет болеть за Сердючку на Евровидении

Встретив на одной из тусовок Сергея Лазарева, корреспондент поинтересовалась, не жалеет ли он, что не попал на Евровидение. Удивительно, но Сергей не стал изнурять себя излишней тактичностью и дипломатичностью. – Да вы что, я только рад, что не буду принимать участия в этом позоре! – ответил Лазарев "Жизни". – У меня куча планов – скоро мой день рождения. Зачем мне Евровидение? Я уже слышал кое-какие песни конкурсантов – это полный отстой… Сам я буду болеть только за Сердючку – у нее настоящий хит.