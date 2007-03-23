Новый сын Анджелины Джоли заработал свои первые миллионы

Новый член семьи актеров Анджелины Джоли и Бреда Питта, вьетнамский мальчик Пакс Тхен, несмотря на свой юный возраст, уже начал зарабатывать крупные суммы денег. Дело в том, что звездной паре предложили 2 млн долларов за появление его фото в журнале, сообщает Playfuls.com. Похоже, Джоли согласилась продать фото своего приемного сына журналу People за сумму 1,75-2 млн долларов, утверждает журнал Radar. И даже несмотря на то, что представитель People навал это известие "абсурдом", слухи по поводу договоренности издания с актрисой упорно продолжают курсировать. Представитель People добавил: "Мы не комментируем подробности каких-либо переговоров". Эта интригующая фраза только подкрепила существующие предположения. Фото матери и ребенка недавно появились на обложке журнала Hello! после того, как представителям редакции издания предоставили доступ к семейному альбому Анджелины. На фото Пакс знакомится с сестрой Захарой и засыпает рядом с новым братом Мэддоксом. Отметим, 4,1 млн долларов, которые Бред и Анджелина получили за публикацию фото с их новорожденной дочерью Захарой, они пожертвовали на благотворительность. Актриса заявила журналу Hello! (который опубликовал фото, сделанные в хошиминском отеле Hyatt Hotel, где Джоли остановилась вместе с детьми во время оформления документов Пакса Тхена): "Он очень серьезный и очень милый маленький мальчик. Мы постепенно начинаем строить с ним доверительные от ношения. Когда все будет завершено, мы станем одной семьей". "Вы можете представить, каким храбрым надо быть, чтобы, попав с окружение новых людей и в новую языковую среду, чувствовать себя нормально. Он очень сильный. Ему понадобится некоторое время, чтобы понять, что у него есть семья, что теперь его жизнь станет спокойной, и это надолго", - добавила Джоли. После завершения усыновления Анджелина заявила вьетнамским газетам: "У меня четверо детей, и я считаю, что заботиться о них – это самое важное для меня. Я очень горжусь и очень счастлива быть их матерью". Джоли также заявила, что собирается выучить несколько вьетнамских слов, чтобы иметь возможность общаться с Паксом, который знает всего несколько фраз на английском. Напомним, 31-летняя актриса подала документы на усыновление в марте этого года. Питт не принимал участия в процедуре, так как, согласно вьетнамским законам, неженатая пара не может усыновлять детей. Джоли и Питт посетили город Хошимин в ноябре прошлого года и встречались с детьми в детдоме. Пара утверждает, что не собирается пока официально оформлять отношения. Однако детей они растят вместе. Их биологическая дочь Шилох Нувель родилась в мае прошлого года. Джоли усыновила Мэддокса в Камбодже, а Захару в Эфиопии, Питт впоследствии стал их приемным отцом.