Маша Фокина отдала свое тело арабам

Презентовав свой новый альбом, украинская певица Маша Фокина отправилась в Египет для того, чтобы набраться новых впечатлений, сообщает ИА «Screen media». Познакомившись с некоторыми особенностями туристических обычаев Египта, Маша, не боящаяся экспериментов, решила последовать им в буквальном смысле. Например, оделась в национальную одежду, и даже надела хигаб – «облегченный» вариант паранджи, с радостью приняла предложение заняться дайвингом и познать тайны Красного моря, покурить кальян в компании коренных представителей древней расы. Ее интерес к египетской культуре был замечен. Через несколько дней Маше предложили сделать ритуальную татуировку. Как говорят, обладатели ее будут гостеприимно приняты в доме египтянина. Наверное, это связано с тем, что наносится она на спину, и дает хозяину лишний раз полюбоваться красивым женским телом (не так и строги в Египте мусульманские законы). На такой радикальный шаг, как татуировка, Маша не решилась, и заветное клеймо ей нанесли трудно смываемой краской, сделанной по древним рецептам. «Это не быстрая, но занятная процедура, - говорит Маша Фокина, - конечно, я сделала это не для того, чтобы злоупотреблять гостеприимством египтян. Это, между прочим, очень красиво выглядит, поэтому на какое-то время добавит восточный штрих к моему имиджу».