Ольгу Юнакову попытались раздеть

Украинская певица Ольга Юнакова совершила революцию в своем имидже. Возвращаясь к активной деятельности на сцене, Ольга не только создала совершенно новый музыкальный материал, который очень скоро увидит свет с выходом нового альбома. Совершенно новым станет и ее визуальный образ, как в видеоклипах, так и на сцене, сообщает ИА «Screen media». Смелый эксперимент в фотографическом образе Ольга совершила, сделав фотосессию у модного киевского фотографа Александра Мордерера. Фотограф известен своими смелыми идеями в изображении женского тела. И почти каждую модель он заставляет обнажаться перед объективом. Однако, работая с Ольгой Юнаковой, Александр и стилист Марина Борщевская, создавая новый образ певицы, решили, что образ певицы, чье имя неразрывно связано со становлением украинского шоу-бизнеса, будет наиболее красиво сочетаться со сценическими костюмами и разумной долей обнаженного тела. «После того, как у меня родилась дочь, - говорит Ольга Юнакова, - я поняла, что не могу быть безрассудной и легкомысленной. В жизни каждой женщины происходит эта перемена. Моя жизнь наполнилась совсем другим смыслом. И в своих новых песнях я передаю это состояние. Для того, чтобы достичь многого, вовсе не обязательно эпатировать публику».