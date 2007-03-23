Майя Мигаль готовится к китайской экспансии

Украинская певица Майя Мигаль давно увлекается восточной культурой. Уже несколько лет она занимается йогой, и кроме физических упражнений, изучает и культуру Востока. Это не может не влиять на ее творчество. Сейчас Майя записывает песню в китайском стиле, сообщает ИА «Screen media». «Меня всегда привлекала восточная концепция жизни, когда люди заботятся о своем здоровье, тренируют свой организм, совершенствуют свое тело, - говорит Майя Мигаль, - но вместе с этим они так же тщательно, день за днем, совершенствуют свои духовные способности. Это очень многое дает нам, европейцам, которые сами себя разрушают постоянными стрессами и плохой едой. Песня в китайском стиле – это эксперимент, который, возможно, откроет какие-то новые пути в моем творчестве. К тому же, все вокруг говорят о скором китайском нашествии. Надо же готовиться достойно встретить их…» Новая песня Майи Мигаль станет завершающим треком в ее первом альбоме, который готовится к выпуску в мае этого года.