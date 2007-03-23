Алан Бадоев показал всю жизнь Примадонны

Украинский режиссер Алан Бадоев недавно сдал видеоклип Аллы Пугачевой «Приглашаю на закат». В этой видеоработе, которую Алла Борисовна объявила последней в своей творческой карьере, показан весь творческий путь Примадонны. Отдельной темой в клипе показаны отношения матери и дочери – Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте, которая сыграла сама себя. Клип получился волнующим и светлым, сообщает ИА «Screen media». Алла Пугачева высоко оценила работу молодого режиссера, отметила, что работа с ней для многих стала началом творческого взлета, и пожелала Бадоеву достичь самых высоких вершин в мире кинематографа. Видеоклип Аллы Пугачевой «Приглашаю на закат» в ближайшее время выйдет в эфир российских телеканалов, а потом придет и на украинские телеэкраны.