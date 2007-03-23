За«ВИАГРИ»ТЬ Ани Лорак: попытка номер три (Эксклюзивные подробности)

Несмотря на то, что продюсеры группы «ВИА ГРА» по-прежнему бьют себя пяткой в грудь, утверждая, что после ухода Ольги Корягиной третьей девушки уже не будет, слухами поп-тусовка полнится. В который раз место в «ВИА ГРЕ» пророчат Ани Лорак. Так и получается: дернут девушку, запишут с ней один хит для продвижения на российской сцене, а потом пошлют в забвение, до тех пор, пока очередная дива секси-коллектива не займется благоустройством личной жизни. В окружении Константина Меладзе и Дмитрия Костюка поговаривают, что на самом деле переговоры с продюсерами Каролины ведутся уже давно. Вся загвоздка лишь в том, что согласно условиям контракта, Ани должна отработать сольной певицей как минимум еще три месяца. А потом, если продюсеры «ВИА ГРЫ» таки решаться отвалить за переход Каролины в группу кругленькую сумму зеленых, это наконец-то свершиться.