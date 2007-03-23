10 апреля, Дворец Спорта, концерт группы SCORPIONS. Начало 19.00

Концерт немецких рокеров, любимцев нескольких поколений меломанов, пройдет в рамках SCORPIONS - Humanity World Tour - именно так называется концертный тур группы, который стартовал 2 марта грандиозным концертом в Москве. В Киеве музыканты обещают сыграть классический репертуар любимых поклонниками хитов, а также композиции из нового альбома Humanite H our 1 . Организатором яркого музыкального шоу является концертное агентство АСА. Инициатором и Генеральным партнером приезда SCORPIONS в Украину вот уже третий раз выступила компания «Союз-Виктан». В 2004 году Одесса и Киев были ошеломлены саундом альбома Unbreakable. А в 2002 году SCORPIONS , по инициативе «Союз-Виктан» зарядили дозой адреналина Харьков и Днепропетровск. На первом концерте тура Humanity World Tour SCORPIONS продемонстрировали высочайший уровень тяжелого рока. Этот концерт стал аншлаговым, несмотря на очень внушительную стоимость билетов и короткую рекламную кампанию. 4 месяца музыканты работали в студии Лос-Анджелесе над новым альбомом, и теперь на концертах выкладываются с удвоенной энергией, заряжая зал своим мощным фирменным драйвом. По мнению критиков, музыканты переживают вторую молодость, и мировой тур 2007 года имеет все шансы войти в историю рок-музыки. SCORPIONS находятся на пике своей творческой формы. Зрители киевского Дворца Спорта смогут убедиться в этом 10 апреля в 19.00. Генеральный спонсор концерта группы SCORPIONS компания "Союз-Виктан".