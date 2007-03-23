Гудимов снял экстремальный клип

Песня экс-гитариста украинской группы «Океан Ельзи» Павла Гудимова стартует в эфире «Нашего Радио» в эту пятницу с премьеры в «Чартовой Дюжине». Композиция называется «На веснi». А в понедельник, 26 марта, эта композиция будет еще раз представлена в рамках утреннего «ШЫзгара-Шоу». У всех слушателей будет возможность поделиться своим мнением о новинке с помощью sms, а в конце программы ведущие Оля МакСимова и Коля МакЛауд подведут итоги голосования. Песня «На веснi» вошла во второй альбом Гудимова «Монополiя», который увидел свет в январе этого года. Новая пластинка включает в себя 12 песен, качественно сыгранных в стиле мелодичного поп-рока. Вдохновение музыкант черпает в путешествиях по таким столицам мировой музыки, как Нью-Йорк и Лондон. А вот в первые дни весны Гудимову пришлось отправиться в Крым, в один из экзотических уголков Карадага. Там, на хребте горы Карагач, проходили съемки видео на сингл «На веснi». Как сообщает официальный сайт группы, процесс превратился для всех его участников в настоящий экстрим. Погода менялась каждые два-три часа: то светило яркое весеннее солнце, то шел холодный проливной дождь, то стелился туман, а затем начинался штормовой ветер. Все оборудование для съемок, например, 80-килограммовый генератор, техники несли сами по узким горным тропинкам. А уже на площадке работе аппаратуры мешал тот факт, что в горе Карагач находится вулканический разлом с измененным магнитным полем. Не смотря на все трудности, съемки завершились хорошо, и презентация клипа «На веснi» уже состоялась в эфирах украинских телеканалов.