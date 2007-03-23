СРОЧНО! Андрей Малахов предложил руку и сердце телеведущей

Андрей Малахов недавно стал гостем нового телепроекта канала ТНТ "Cosmopolitan. Видеоверсия". Во время съемок программы известный телеведущий раскрыл причину своей таинственной болезни и сделал предложение руки и сердца. Ведущие программы "Cosmopolitan. Видеоверсия" - солист "Иванушек" Андрей Григорьев-Аполлонов и актриса Алла Довлатова - давно дружат с Андреем Малаховым. Быть может, именно поэтому шоумен был предельно откровенен с ними. Когда Алла Довлатова спросила Малахова о здоровье и о том, почему он недавно лежал в больнице, Андрей честно рассказал все. Как известно, телеведущий немало времени проводит в спортзале, и для поддержания хорошей физической формы он принимал специальные препараты. Оказывается, на больничную койку Малахов угодил из-за передозировки этих лекарств. Правда, телеведущему больше нравилось обсуждать не собственную болезнь, а красоту Аллы Довлатовой. Она недавно сменила имидж и стала выглядеть действительно потрясающе. К тому же Алла развелась с супругом, и это воодушевило Андрея еще больше. Во время беседы о вышедшей полгода назад книге Малахова "Мои любимые блондинки" Андрей напомнил, что посвятил одну из глав Алле. По признанию шоумена, она ему всегда очень нравилась. Теперь, когда семейное положение Довлатовой изменилось, Андрей решился на серьезный шаг. Прямо во время съемок он неожиданно сделал Алле предложение. О реакции Аллы Довлатовой уже в субботу вечером смогут узнать все зрители канала ТНТ.