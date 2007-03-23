СКАНДАЛ! Жанну Фриске и Верку Сердючку не пускают в Дагестан

Духовные лидеры Дагестана намерены обновить список музыкальных групп и артистов, появление которых в республике крайне нежелательно. В него уже попали Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Борис Моисеев, Верка Сердючка, Жанна Фриске, группы "ВИА Гра", "Reflex", "Тату", "Блестящие" и многие другие. Имамы утверждают, что выступления артистов "дагестанцы в основной своей массе воспринимают не как творчество, а как вызов своим ценностям, а порой даже и как личное оскорбление, как попрание чести и достоинства мусульманина и горца", сообщает NEWSmusic.ru. Артисты и музыкальные группы, фигурирующие в списке, неоднозначно отнеслись к идее махачкалинских имамо, сообщает РСН. Жанна Фриске сказала, что старается не обращать внимание на подобные вещи, Ксения Собчак сообщила, что с уважением относится к такой позиции, а лидер "Коррозии металла" Сергей Паук полагает, что "религиозные деятели не должны вмешиваться в жизнь светского общества".