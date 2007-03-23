Пэрис Хилтон признали лучшей ... минетчицей

Наследница империи Hilton Пэрис возглавила очередной рейтинг сомнительных достижений. Оказывается, тусовщица очень хороша в постели и лучше всех делает минет. Она опередила дочь певца и музыканта Рода Стюарта Кимберли и Линдсей Лохан, а Тара Рейд оказалась в списке на последнем месте. Такой своеобразный рейтинг составил Джо Френсис, владелец интернет-сайта и DVD-компании "Неугомонные девушки" (Girls Gone Wild), который в свое время встречался со всеми четырьмя голливудскими обольстительницами. Джо заявил: "Пэрис круче всех в постели. Она просто чудо! Она прекрасно делает минет. Гораздо лучше, чем Линдсей Лохан". Мультимиллионера, утверждающего, что он спал с сотнями женщин, можно увидеть в неприличных сценах с Пэрис Хилтон на страницах сайта parisexposed.com, который тусовщице удалось закрыть через суд. На сайте были размещены видеозаписи Хилтон, принимающей ванну, ее фотографии в "пикантном виде", а также видео и фото вечеринок, на которых она с друзьями пьет и принимает наркотики. Джо тоже не был в восторге от этого сайта, однако он утверждает, что Пэрис вполне может гордиться этими записями: "Пэрис лучше всех делала минет, когда ей было 22 года. Вы можете полюбоваться на ролики на этом сайте и увидите тот период ее жизни, когда она была лучше всех". Однако если Кимберли и Пэрис Джо вполне доволен, о Таре он отзывается не самым лучшим образом. Так, в беседе со знаменитым шоуменом радиопередач Говардом Стерном Джо заявил: "Тара в постели хуже всех. Я люблю Тару, но, честно говоря, она в сексе крайне пассивна. Зато ее можно трахать, когда захочешь".