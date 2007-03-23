Звезды «Титаника» встретятся на съемочной площадке

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет снова встретятся на экране спустя 10 лет со съемок "Титаника". Они сыграют молодую пару в картине "Революционная дорога", в основу которой положен роман Ричарда Йейтса о счастливой семейной паре с двумя детьми, которые оказались в ловушке собственных желаний и общепринятой морали в послевоенных 50-х, что приводит к трагическим последствиям. Режиссером фильма станет муж актрисы Сэм Мендес, который получил премию "Оскар" за фильм "Красота по-американски" в 2000 году. "Титаник", стал самым кассовым фильмов в истории кино, заработав в прокате 1,8 миллиардов долларов. Он также получила 11 "Оскаров" в 1998 году.