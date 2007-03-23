Сегодня вечером зять Тимошенко споет в Киеве

Сегодня вечером в Киеве украино-британская группа DVS (Death Valley Screamers) во главе с зятем Юлии Тимошенко Шонном Карром, проведет презентацию новых песен. Презентация проводится в преддверии релиза нового альбома DVS, сообщает Корреспондент.net. Помимо новых песен, в ходе выступления Карр и команда объявzт о закрытии старой программы группы. Концерт DVS состоится в клубе Бочка по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 3б-1. Шон Карр и Евгения Тимошенко, дочь Юлии Тимошенко познакомились в Египте. Они поженились в 2005 году.