John Paul Gaultier встал в очередь за коллекцией Мадонны для H&M

Сегодня коллекция «M by Madonna» для сети бутиков H&M появилась в продаже, и вместе с тем у модниц Парижа появилась отличная возможность встретить в очереди самого Jean Paul Gaultier. Дизайнер заявил о своем намерении посетить бутик H&M в Париже и даже, возможно, что-нибудь приобрести. «Может быть, я куплю что-нибудь из новой коллекции. Одно точно – я не стану просить Мадонну о подарке», заявил Gaultier, который является одним из близких друзей Мадонны и работал над созданием костюмов для ее тура Blonde Ambition. «Она любит моду, поэтому ей действительно что сказать об этом».