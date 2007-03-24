Дейвид Бекхэм снялся в новой рекламе Adidas

Знаменитый британский футболист Дейвид Бекхэм (David Beckham) снялся в новой рекламной кампании бренда-производителя спортивных товаров Adidas. В коллекцию, лицом которой вновь стал Бекхэм, вошли свободные спортивных штаны и топы с капюшоном – по словам 31-летнего футболиста, этот стиль хорошо отражает его любовь к рэпу. «Одежда навеяна хип-хопом – она свободная, мешковатая и удобная. Это то, что я ношу изо дня в день». Контракт между Adidas и Бекхэмом был подписан в 2003 году и до сих пор является крупнейшим спонсорским соглашением в истории спорта. Под брендом Adidas выпускаются линии одежды и футбольных бутс с именным логотипом футболиста. Доход от продажи продукции под маркой Бекхэма приносит Adidas больше дохода, чем все остальные именные линии (включая коллекции Андре Агасса (Andre Agassi) и Стеллы МакКартни (Stella McCartney).