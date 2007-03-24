Робби Уильямс попал на показ по ошибке

На днях знаменитый певец Робби Уильямс (Robbie Wiliams) был замечен на лос-анджелесском показе 2B Free – тем не менее, как сообщил музыкант заинтересованным журналистам, его привела туда чистая случайность. «Я даже не знал, что это будет показ, - говорит Робби. – Я просто пришёл сюда со своим приятелем. Я человек, который плывёт по течению, и мне это нравится». Также своим вниманием Лос-анджелесскую неделю почтили такие звёзды, как Пэрис Хилтон (Paris Hilton), Брендон Дейвис (Brandon Davis) и Тара Рейд (Tara Reid).