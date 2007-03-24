Мик Джаггер встретит день рождения в Киеве

В рамках своего восточноевропейского турне легендарная группа Rolling Stones впервые даст концерт в Украине. В Киеве роллинги выступят 25 июля - за день до 64-летния Мика Джаггера. Помимо Украины, Rolling Stones в ходе своего турне впервые выступит в Черногории, Сербии и Румынии. Затем группа второй раз за свою 45-летнюю карьеру выступит в России - в Санкт-Петербурге. "Сейчас мы поедем во многие места, где никогда не были ранее. И в те, которые любим посещать", - сказал Мик Джаггер на пресс-конференции 22 марта. Решение посетить Восточную Европу британская группа приняла не просто так: в Черногории роллинги, по их словам, сыграют, "чтобы отпраздновать независимость нации" (Черногория стала независимым государством летом 2006 года - Корреспондент.net). В этой стране группа выступит в курортном городке Будва, население которого составляет всего 12 тыс. человек. В Белграде Rolling Stones сыграют 14 июля, в Бухаресте - 17 июля. А в Санкт-Петербурге концерт роллингов состоится 28 июля. Новое турне роллингов стартует 5 июня на фестивале Werchter в Бельгии, и заканчивается 21 августа гала-концертом в Лондоне. В июне группа сыграет впервые за 31 год на британском фестивале. На этот раз роллинги станут хэдлайнерами феста на острове Айл оф Вайт. В минувшем году группа отменила ряд концертов в Европе из-за травмы гитариста Кита Ричардса, который упал с пальмы на Фиджи и повредил голову.