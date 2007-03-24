Трагедия! У дочери Джонни Деппа обнаружен смертельный вирус

Дочь Джонни Деппа, семилетняя малышка Лили-Роуз, оказалась счастливицей. Она выиграла в смертельной схватке со смертоносным вирусом. Как сообщают американские таблоиды, у девочки был обнаружен вирус E.coli. Различные виды штамма E.coli вызывают редкие формы диареи и могут представлять серьезную, даже смертельную, опасность для почек. Согласно официальной статистике, в позапрошлом году в США от инфекции, вызванной E.coli, пострадало около 73000 человек, из них 60 человек скончалось. Инфекция представляет наибольшую опасность для маленьких детей и пожилых людей. Летальный штамм E-coli, названный 0157:Н7, до 1982 года был вообще неизвестен. Ученые считают, что он зародился в желудке скота, содержавшегося на откормочных площадках. Эти животные, стоящие целый день в навозе и питающиеся зерном, которое превращает рубцовый отдел коровьего желудка в идеальное место для размножения E-coli, стали первоисточником штамма. Бацилла не выживает в условиях полевого кормления скота. Лили-Роуз была госпитализирована в одну из клиник Лондона в начале месяца. Медики строго сохраняли конфиденциальность и отделывались общими фразами о состоянии здоровья ребенка. По информации прессы, малышка получила заражение крови, поранившись о ржавый гвоздь (все-таки дети – есть дети). Однако один из членов съемочный группы фильма "Суини Тодд", в котором Депп играет главную роль, заявил, что у девочки были проблемы с почками и вероятно, она подхватила вирус через зараженную пищу или напитки. 15 марта девочка была выписана из клиники и вернулась домой. Джонни Депп и Ванесса Паради девять дней не отходили от кровати Лили-Роуз. В одной из лондонских клиник. Из-за болезни малышки 43-летний актер вынужден был пропустить съемки своего очередного фильма.