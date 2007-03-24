У Глюкоzы будет дочка

Как сообщает российская пресса, российская певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоzа, находится в одной из элитных клиник Барселоны на сохранении. Певица сейчас на седьмом месяце беременности и ее интересное положение оказалось не из легких. Еще будучи в России, Наташу частенько мучили приступы токсикоза, и Глюкоzа не раз жаловалась близким на недомогание. Певица и ее супруг Александр Чистяков решили, что их малыш должен появиться на свет за пределами России, и Наташа улетела в Испанию. Говорят, у Чистякова здесь есть собственное жилье. И вот во время прогулки по городу Наталья почувствовала себя неважно и попросила свою спутницу отвезти ее в больницу, где у нее уже есть свой доктор. В клинике Ионова прошла необходимое обследование, включая УЗИ. По словам врача, никакой опасности для здоровья матери и ребенка нет, но все-таки стоить беречь себя. Напомним, что по информации отечественной прессы, с нового года Наташа ушла в декретный отпуск с последующим увольнением. Такое решение принял ее продюсер Макс Фадеев. С тех пор как Ионова выскочила замуж за Александра Чистякова, дела у Макса Фадеева пошли из рук вон плохо. А как только стало известно, что певица в положении, большинство поклонников от нее отвернулось. В Барселоне Наташа узнала и пол ребенка. Она, как и мечтала, ждет дочку. Она признавалась, что если у нее родится девочка, то она обязательно назовет ее Лидой: "Так звали мою бабушку, и я дам имя дочке в честь нее". Сразу после обследования певица позвонила мужу и обрадовала его новостью. Александр уже имеет сына от первого брака, и ему очень хотелось, чтобы у него родилась дочь. Чистяков пообещал, что, как только у него появятся свободные дни, он прилетит навестить жену. Некоторое время назад он уже провел целую неделю в Испании.