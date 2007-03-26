Алан Бадоев открыл тайну оранжевой любви

29 марта на экраны украинских кинотеатров выходит нашумевший фильм Алана Бадоева «Orangelove». Еще до выхода на экраны, фильм успел приобрести скандальную репутацию, причем, по мнению его создателей, совершенно незаслуженную. Дело, наверное, в названии, которое неправильно истолковали противники событий поздней осени 2004 года. На самом же деле фильм «Orangelove» повествует о любви российского фотографа (Алексей Чадов) и украинской студентки (Ольга Макеева), любви, которой пришлось вынести серьезные испытания. В фильме много загадок, много настоящей, не обнаженной интимности, много размышлений о вечном противостоянии любви и смерти и много оранжевого цвета – цвета огня и осенних листьев. Динамичная работа украинского режиссера, выполненная в прогрессивной манере современного европейского кино, привлекла внимание критиков на Каннском фестивале 2006 года. На фестивале «Киношок-2006» фильм «Orangelove» получил главный приз за лучшую режиссуру. Вернемся к названию картины. За неделю до премьеры фильма в кинотеатрах, Алан Бадоев открыл небольшую тайну, зашифрованную в названии, сообщает ИА «Screen media». «Название фильма неспроста написано одним сложным словом, - говорит Алан Бадоев, - и главное в нем, конечно же, “ANGEL”. Главная героиня, как ангел, является персонажу Алексея Чадова, спасает его, заставляет изменить свое мировоззрение. А потом они меняются ролями. А истинным ангелом, который витает над ними, является Любовь». Выход на экраны фильма «Orangelove» несомненно станет событием в истории украинского кинематографа. А зрители вынесут из кинозалов частичку настоящей теплой любви цвета огня и осенних листьев. Ведь наступила весна – ее время.