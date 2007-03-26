Тина Канделаки снялась в клипе

Телеведущая сыграла роль официантки в новом клипе своей подруги и певицы Дианы Арбениной («Ночные снайперы») По сюжету Диана – подвыпивший мужчина, который пришел в захолустный матросский кабак. Заметив симпатичную официантку, захмелевший донжуан начинает приставать к ней. Из-за чего в итоге происходит драка. По словам Дианы, с Тиной она дружит давно. И если бы Канделаки не согласилась сняться с Арбениной, то этот клип вообще бы не снимали, пишет газета «Твой день». - Тина, на мой взгляд, самая красивая женщина, - призналась Арбенина. Съемки ролика на песню «Морячок» проходили далеко за полночь в одном из модных ресторанов Киева. Подготовка площадки заняла у постановщиков очень много времени, из-за чего актеры практически засыпали. Диана бодрилась коктейлем «Мохито», а Тина сладко зевала, периодически поправляя серьги стоимостью 40 000 евро, которые специально привезла для съемок из Москвы.