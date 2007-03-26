Муж Глюкоzы отказался присутствовать при родах

И в ожидании родов коротает время на вилле своего супруга, топ-менеджера РАО «ЕЭС» Александра Чистякова, в Марбелье на побережье Испании. Глюкоzа ходит на занятия йогой для беременных и скучает по России. Но в Москву она вернется только через три месяца после родов. Первенец Наташи должен появиться на свет в элитной клинике Мадрида Ruber Internacional. Этот комплекс знаменит на всю Европу: в нем рожают западные звезды, аристократки и просто богатые женщины. Здесь появился на свет третий ребенок Дэвида Бекхэм. А жена наследника испанского престола Летисия подарила жизнь инфанте Испании, пишет «Комсомольская правда». Глюкоzа надеялась, что супруг будет присутствовать при родах, но Александр отказался категорически. И сейчас Наташа переживает, что останется одна в столь ответственный момент. Зато ее будущий ребенок сможет, по праву рождения, обратиться в 18 лет к испанским властям и получить гражданство.