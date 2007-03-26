Сергей Жигунов все-таки развелся с женой

Несмотря на множество сложностей, суд все-таки поставил точку в громком бракоразводном процессе популярного актера Сергея Жигунова Теперь любимец публики официально свободен. Инициатором развода выступил сам «гардемарин» - в конце прошлого года он обратился с заявлением в один из мировых судов. Жигунов рассчитывал на быстрое расставание с супругой Верой Новиковой, однако процесс затянулся на несколько месяцев - заседания откладывали то из-за передачи другому судье, то из-за неявки сторон. А 27 февраля судья и вовсе отказал Сергею в рассмотрении иска. Развестись актеру удалось лишь благодаря своему адвокату. Тот сумел убедить судью продолжить слушания, сообщает "Комсомольская правда". Жигунов оставил бывшей жене и двум ее дочерям (одна из них - от первого брака, другая, 16-летняя Маша, - дочь Сергея) две квартиры в Москве. И обязался выплатить отступные. Кроме того, Жигунов по-прежнему будет обеспечивать дочку: покрывать все расходы на ее образование и возможное лечение. Себе Жигунов, по словам адвоката, оставил только загородный дом в Абрамцеве. Нынешняя подруга знаменитого «гардемарина» Анастасия Заворотнюк новость о том, что он теперь свободен, восприняла на удивление спокойно. И реакцию Сергея назвала такой же.