Джастин Тимберлейк связался с Мадонной

Продюсер исполнителя в своем недавнем интервью изданию Entertainment Weekly поделился своей музыкальной идеей касательно певца. Создатель Timbaland уже в ближайшем будущем намерен соединить в одном готовящемся проекте Джастина Тимберлейка (Justin Timberlake) и Мадонну (Madonna). Одновременно с этим грандиозным событием, Джастин Тимберлейк оказался весьма обаятельным для руководства бывшей родины исполнителя, потому что законодательные органы штата Теннесси в ближайшем будущем собираются удостоить награды Тимберлейка, который является уроженцем этого штата. Свое решение местные власти объяснили вполне доходчиво: "Тимберлейк заслужил такого рода внимание благодаря его успешной музыкальной карьере."