Юля Волкова увозит мужа в Америку

Медовый месяц «татушки» Юли Волковой и молодого бизнесмена Парвиза пройдет в трудовом режиме: певица улетит в Америку записывать третий альбом «Тату» и возьмет любимого мужчину с собой После того как молодожены перестали скрывать завершившийся свадьбой роман, Юля и Парвиз не разлучаются ни на минуту, довольные, что на светские мероприятия теперь можно приходить вместе. Однако этого парочке показалось мало – даже в Америку, где Юля круглосуточно будет занята работой в студии, Парвиз полетит с ней, оставив в Москве бизнес-дела. Влюбленной Волковой рыцарский поступок кажется закономерным: когда люди действительно любят друг друга, все остальное приобретает фоновый характер, а любимый человек становится центром Вселенной, считает певица. - Я улетаю на днях в Лос-Анджелес, - призналась Волкова. – И пробуду там неопределенное время. Несмотря на то что московские дела требуют жесткого ежедневного контроля, Парвиз считает, что в течение этого «неопределенного времени» подождать может хоть целый мир, пишет газета «Твой день». - Все мое сердце сейчас наполнено только любовью к Юле, - признался муж «татушки».