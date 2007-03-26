На свадьбу Корягиной Вера и Альбина не прийдут (Скандальные подробности)

На съемках одного из телевизионных шоу украинского телеканала Вера Брежнева и Альбина Джанабаева совсем не скрывали, что безумной рады уходу Ольги Корягиной. Беременная Оля лишь натянуто улыбалась. Перед самым выходом девушек на сцену беседа зашла о предстоящем замужестве Корягиной, пишет «Комсомольская правда – Украина». - Вы придете на свадьбу подруги? Девушки на мгновение замялись, покосились на Корягину и ответили: - Наверное... А может, мы в этот день работать будем! - нашлась Вера. - Или будем нужны в Алма-Ате где-то... Например, у моей дочери день рождения 30 марта, а мы в этот день в Москве выступаем. Мы же не можем отказываться от работы ради этого. - А подарки вы уже приготовили? - Подарки мы пришлем! Мы их вышиваем уже. Я рушник вышиваю… - А я лобзиком выпиливаю, - с сарказмом добавляет Альбина. - А Артур (менеджер группы. - Прим. ред.) вяжет шарфик и шапочку на будущую зиму, чтобы не заболела.