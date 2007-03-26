Россияне против поездки «Серебра» на «Евровидение»

На вопрос «согласны ли вы с решением отборочной комиссии отправить на «Евровидение - 2007» группу «Серебро», мнения 2440 читателей «МК» разделились так: да - 45% (1099), нет - 55% (1341). Оно и понятно - за вычетом радио и пары сайтов, где музыку можно послушать, но не посмотреть, продюсер Макс Фадеев так и не раскрыл до сих пор «личики» девушек. Все остальные (41 страна) уже опубликовали свои промоматериалы, включая видеозаписи, - в одних случаях клипы, в других студийные съемки. Активно агитируют за своих кандидатов в других странах. В начале недели, например, в Москву приехали участники «Евросонга» из Греции и Кипра - певец Сербель и певица Эвридики. Везде в Европе в таких случаях гостей принято встречать участнику «Евровидения». Каково же было изумление грекокиприотов, когда в Москве после долгого и невразумительного мычания им сообщили, что «Серебро» с ними встретиться не может. Впрочем, тактичные гости пожелали нашим девушкам успеха в Хельсинки и даже сказали, что слышали весьма лестные отзывы о русской песне «Song№1». Аудиозапись - пока единственное свидетельство нашей подготовки к «Евровидению», до которого осталось всего полтора месяца. За неимением видео, запись слушают в интернете и активно обсуждают на европейских форумах, посвященных конкурсу.