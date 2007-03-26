Мама Ратмира Шишкова предчувствовала беду

Трагически погибший в автомобильной катастрофе участник «Фабрики звезд» Ратмир Шишков незадолго до аварии начал вести свой дневник. Со дня гибели Арата (так его называли близкие люди) прошло уже несколько дней, а родные и друзья певца до сих пор не могут смириться с мыслью, что их любимого Ратмира больше нет. Незадолго до страшной аварии 19-летний музыкант начал вести личный дневник, пишет газета «Твой день». - Он целую неделю вел какие-то записи в тетради, - призналась подруга певца Татьяна. - Раньше за ним мы такого никогда не замечали: он веселился вместе с нами, танцевал, отдыхал. А когда Тимати предложил ему записать альбом, он начал вести дневник. Я помню даже первый день, когда он начал писать. Тогда мы ехали с концерта в поезде, он подошел ко мне, попросил листок бумаги и, взобравшись на верхнюю полку, начал писать. Его не было видно и слышно всю дорогу, пока мы ехали. То же самое повторилось спустя пару дней, когда мы ехали на выступление в автобусе. Близкие также вспоминают, что Ратмир в последнее время изменился, стал немного другим. Что с ним произошло, друзья объяснить не могут. - Если раньше он всегда приезжал на концерты заранее, то в последний раз, когда он должен был выступать с Тимати в Кремле, он вообще не приехал, - продолжает Татьяна. - Это на него вообще не похоже... Многочисленные друзья Ратмира очень беспокоятся за его родителей, которые потеряли единственного сына. Им сейчас тяжело как никому. - Я разговаривала с его мамой Лялей Михайловной вечером того же дня, когда погиб Ратмир, - признается Татьяна. - Ляля Михайловна сказала, что он не ночевал дома и что она сильно переживает за сына. Она говорила, что предчувствует какую-то беду. Меня тогда очень напугали ее слова. Ляля Михайловна в тот вечер не могла найти себе места, повторяла, что с сыном что-то случилось, а я пыталась ее успокоить. Тогда мы еще не знали, что больше никогда не увидим Ратмира.