За концерт Баскова американцы готовы платить яхтами

Продолжается грандиозный тур Николая Баскова и Таисии Повалий по Соединенным Штатам и Канаде. Уже отгремели концерты в Чикаго и Нью-Йорке, а на днях артисты выступали в Майами. Таких аншлагов Америка еще не видела, а концерт в Нью-Йорке стал поистине событием в культурной жизни города. За билет на шоу Баскова-Повалий люди отдавали целые яхты и то многие из желающих не попали. Действительно, событие было настолько заметным, что его не обошел своим вниманием даже мэр города. Он присутствовал на концерте, а потом лично вышел на сцену, чтобы поблагодарить Николая и вручил ему Почетную грамоту за вклад в культурную жизнь города. Николай был очень тронут таким вниманием и, поблагодарив мэра, исполнил на бис несколько песен. Впереди у артистов еще Сан-Франциско и Лос-Анжелес.