Элтон Джон бурно отметил свое 60-летие

В воскресенье 25 марта одному из известнейших в мире музыкантов сэру Элтону Джону исполняется 60 лет. В день своего юбилея он решил дать концерт в крупнейшем зале Нью-Йорка - Madison Square Garden. Выступление начинается в 20:30 по нью-йоркскому времени, и его прямую трансляцию в интернете будет вести портал MSN. Примечательно, что Элтон Джон будет выступать в Madison Square Garden в шестидесятый раз. И никакой другой исполнитель не собирал концертов в этом зале так часто. В свое время рекордсменом была группа Grateful Dead, которая выступила на этой сцене 52 раза. Но Элтон Джон побил этот рекорд еще в 2001-м году. Также 26 марта в Интернете появится более тридцати альбомов Элтона Джона. В общей сложности будут доступны более четырехсот песен, записанных за почти сорок лет. Напомним, что первая пластинка Элтона Джона под названием Open Sky появилась в 1969 году. Все треки будут доступны пользователям службы iTunes до 30 апреля 2007 года. Еще музыкант планирует распространять через сетевые сервисы свои самые популярные видеоклипы, а некоторые из синглов превратить в мелодии для мобильных телефонов. Кроме того, в день рождения исполнителя в продажу поступит коллекция его песен, занимавших первые места в чартах, дополненная концертными записями и видеоклипами. Сборник получил название Rocket Man: The Definitive Hits. Музыкант празднует свой юбилей уже около недели. Сначала он устроил вечеринку для своих друзей в Лондоне. Накануне торжества переместились в Нью-Йорк, где Элтон Джон собрал своих друзей на великолепный банкет. Всего было приглашено 500 человек. В этом году музыкант отправится в европейское турне. Площадками для его концертов станут площадь тореадоров в Севилье, Версальский дворец, главный венецианский уличный "периметр" Сан-Марко и территория возле Бранденбургских ворот в Берлине. Элтон Джон прославился не только своей музыкальной деятельностью. В 1992 году после смерти своего друга и коллеги, вокалиста Queen Фредди Меркьюри Элтон Джон основал фонд борьбы со СПИДом. Все последние годы он активно занимался благотворительностью. По материалам BBCrussian.com, Lenta.ru, Корреспондент.net.