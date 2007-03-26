«Шпильки» и Сергей Зверев противостоят гламуру (ФОТО)

Съемки совместного клипа группы «Шпильки» и Сергея Зверева пройдут в одном из московских ресторанов на Новом Арбате 27 марта. Ролик будет сниматься на композицию «Больше гламура», которую «Шпильки» записали дуэтом с известным стилистом. В качестве режиссера клипа музыканты пригласили Елену Лещинскую, которая работала над всеми предыдущими клипами «Шпилек». В готовящемся ролике главное место вновь займут танцы, поскольку участниц квартета не покидает мысль стать российскими Pussycat Dolls. Как сообщает Intermedia, пресс-служба коллектива уверяет, что для постановки танцевального номера «Шпильки» пригласили хореографа, работающего с группой Pussycat Dolls, который, возможно, даже примет участие в съемках клипа. Сам ролик планируется сделать в стиле веселого китча. В основу сюжета ляжет некое противостояние между гламуром и антигламуром.