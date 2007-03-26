Пьяный принц Гарри набросился на фотографа

Принц Гарри развлекался в клубе со своей подругой и начинающей телеведущей Натали Пинкхэн. Они пили водку, ликеры и шампанское. Бутылка водки в Boujis стоит 500 долларов и подается c разнообразными соками и напитками, чтобы клиенты могли смешивать собственные коктейли. Однако Гарри и его брат обычно выпивают за счет заведения, поскольку администрации клуба выгодна реклама, которую приносят их визиты. Неясно, сколько выпил Гарри, но танцевал с 29-летней Пинкхэм он откровенно. Около 3 часов утра Пинкхэм покинула Boujis через главный вход, а Гарри пытался выскользнуть через запасной, однако попал прямо в лапы папарацци, среди которых был и Нирач Таннер. "Он был очень пьяным, – рассказал 27-летний Таннер. – Я сделал несколько снимков, а потом он набросился на меня. Он послал меня и попытался повалить…Это было настоящее нападение". Затем Гарри передумал связываться в Таннером и хотел сесть в машину, но потерял равновесие и упал в канаву на радость собравшимся папарацци. "Охранник помог ему встать и довел до машины", – рассказал один из очевидцев. Представитель королевской семьи заявил, что инцидент в клубе Boujis "был вырван из контекста": "Принц проводил время с 15-ю своими друзьями после недельных тренировок в полку. Выйдя из клуба, он стал подшучивать над одним из фотографов, но потерял равновесие и упал".