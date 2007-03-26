Хворостян разбил лицо Пьеру Нарциссу

Фабриканту Пьеру Нарциссу разбил лицо коллега по цеху Алексей Хворостян. Хоть возможность драки и рассматривалась, когда создавался новый телепроект «Король ринга», но такой правдоподобной разборки никто не ожидал. Музыкантов предупреждали о повышенном риске травматизма, и не просто так: после нескольких точных ударов лицо Нарцисса пришлось защитить специальным шлемом, пишет газета «Твой день». Хворостяну же дополнительная защита не понадобилась: «фабрикант» является мастером спорта по тайскому боксу, поэтому с легкостью справился с поставленной задачей. Тренер даже попросил его попридержать пыл, опасаясь за здоровье Пьера