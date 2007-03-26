Девушка Билана забеременела случайно

Дима Билан рассказал о том, что его студенческая подруга Настя Матвеева была от него беременна. Певец с грустью признался, что девушка не смогла выносить и сохранить ребенка. С Настей тогда еще никому не известный мальчик из Нальчика познакомился в училище им. Гнесиных. Молодые и талантливые ребята очень быстро сблизились, и между ними вспыхнул роман. Они и по сей день остаются близкими друзьями. - Настя забеременела случайно, - рассказывает певец "ТД". - Это была незапланированная беременность. Когда мы об этом узнали, то сначала не знали, как реагировать. Для нас это были новые и странные ощущения. Это все было неосознанно и непонятно. А через полтора месяца Настя потеряла ребенка. Когда она мне об этом рассказала, я был в шоке, не знал, как к этому относиться. Не могу сказать, что испытал какое-то облегчение, просто тогда я был не готов к этому. Теперь понимаю, что это была судьба. Я даже не успел рассказать об этом маме, потому что не знал, как она воспримет эту новость. После случившегося мы с Настей на время перестали общаться. Но потом мы возобновили отношения, и сейчас мы близкие друзья. С тех пор Дима повзрослел, его взгляды на многие вещи изменились. И теперь, как он сам признается, он мечтает о детях. Певец говорит, что готов стать отцом в самое ближайшее время. Ребенок - это, пожалуй, главное, чего не хватает Билану в жизни. - Я мечтаю о детях, - искренне признается Дима. - Это моя внутренняя необходимость. Я уже настолько осознал, представил себя в роли отца. Понимаю, что правильного и примерного семьянина из меня может не получиться, но вот хорошим отцом, мне кажется, я смогу стать.