Титул «Мисс США-2007» получила 21-летняя мулатка (ФОТО)

В США в минувшую пятницу прошел главный конкурс красоты страны. Титул "Мисс США" в этом году завоевала представительница штата Теннеси 21-летняя Рэйчел Смит. В финале она одержала верх над Ивонни Тэнди из Калифорнии, Карой Рини Джорджс из Канзаса, Хелен Салас из Невады и Дэниэль Лакурс из Род Айленда. На состоявшейся в пятницу вечером в театре "Кодак" в Лос-Анджелесе торжественной церемонии Смит получила корону "мисс США" из рук прошлогодней победительницы конкурса - представительницы Кентукки Тары Коннер. Выступая перед зрителями с благодарственным словом, новая "мисс США" назвала себя "честным и открытым" человеком. Что касается "Мисс США 2006" Тары Коннер, возлагая корону на голову новой первой красавицы, она заявила, что титул "Мисс США" помог ей справиться с недугом. Коннер, недавно публично признавшаяся в пристрастии к алкоголю и наркотикам, после того, как ее едва не лишили короны, теперь собирается написать мемуары о том, как трудно быть королевой красоты. Мужественный поступок Тары, признавшейся публично в своих грехах, затмил даже новую "Мисс США", так как именно она была в центре всеобщего внимания на конкурсе, отмечает NEWSru Israel. В интервью журналу People Тара заявила, что для нее важнее всего за прошедший год было ее собственное "отрезвление". Устроитель конкурсов "Мисс Вселенная" и "Мисс США" медиамагнат Дональд Трамп также заявил: "Мы очень рады за Тару, очень горды. И мы надеемся, что она подаст пример многим людям, у которых есть проблемы с наркотиками и алкоголем". Новая "Мисс США" - мулатка Рэйчел Смит - родилась 18 апреля 1985 года в Панаме, в семье американского военного, выросла в Кларксвилле. Выпускница Белмонтского университета (Нэшвилл). Журналист по профессии. Завоевав титул "Мисс Теннеси", участвовала в ряде благотворительных мероприятий. В частности, в ЮАР принимала участие в работе конференции по защите прав женщин. Помимо короны мисс Рэйчел Смит получила годовой оклад как "Мисс США", право на бесплатное двухлетнее обучение в Нью-йоркской киноакадемии, оплаченную квартиру в Нью-Йорке в течение года и право представлять США на конкурсе "Мисс Вселенная". Ей также вручены ценные призы и подарки от компаний, которые были спонсорами конкурса "Мисс США".