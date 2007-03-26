Папарацци подали в суд на Дениз Ричардс и Памелу Андерсон

На модель Памелу Андерсон и актрису Дениз Ричардс подали в суд папарацци. В иске, поданном в суд Лос-Анджелеса, Скот Козман и Рик Федик утверждают, что у Дениз Ричардс случился приступ бешенства, когда она заметила, как они в ноябре 2006 года делали фотографии на съемочной площадке нового фильма "Blonde and Blonder" с участием Ричардс и Андерсон. В исковом заявлении говорится, что в отеле-казино River Rock Casino Resort в Ванкувере Ричардс "пустилась в словесную и физическую атаку на Козмана и Федика, которая продолжалась свыше 20 минут", сообщает TMZ.com. Во время инцидента, который, как утверждают потерпевшие, был заснят камерами видеонаблюдения гостиницы, Ричардс 12-15 раз обозвала их "долбаными пи…ми", а также "сволочами" и "мерзкими папарацци". Истцы утверждают, что Ричардс выхватила у них из рук ноутбуки и бросила с балкона в холл. Один из компьютеров попал в пожилую женщину на инвалидной коляске. Канадская полиция расследовала данный инцидент и отказалась предъявлять Ричардс уголовные обвинения. В иске фотографы заявляют, что Ричардс и Андерсон обманули полицейских, сказав, что Федик и Козман якобы угрожали Ричардс. В результате мужчин задержали и продержали в полиции три дня. Теперь папарацци обвиняют Ричардс и Андерсон в нападении, оскорблении, даче ложных показаний и ряде других преступлений. Сумму компенсации истцы в своем заявлении не указали.