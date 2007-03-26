Борис Моисеев приоделся в Калининграде

Накануне своего концерта Моисеев не стал засиживаться в гостиничном номере и решил отправиться в шоппинг по Калининграду. В одном из магазинов ему очень приглянулись рубашки в цветочек от Gucci. Но покупать сорочки певец не стал - сказал, что все время жалеет деньги на дорогие вещи. Впрочем, жаба душила звезду недолго. В бутике La Scala Моисеев не удержался и потратил разом... 253 тысячи 620 рублей. Самой дорогой покупкой стала шуба Valentino - 168 тысяч 400 рублей. Кроме нее артист прибомбил куртку Bikkembergs, пояс DOLCE&GABBANA, туфли Rocco P., а также туфли и ботинки Sebastiano Migliori. Но и на этом запал Моисеева не иссяк. В мужском салоне «Монарх» он наглядел себе ту самую жилетку, которой после хвастался на концерте. - Он сказал, что ему в Швейцарии шили фрак, а жилетку запороли, - рассказывает "КП"-Калининград директор салона Ирина Соболева. Жилетка Моисееву требовалась черная, но в наличии как назло имелись только светлые модели. Пришлось вызывать швею, чтобы обмерить певца, и срочно принимать заказ. Ткань Моисеев выбирал сам. - Я люблю все блестящее, - комментировал он. - А если вы еще сделаете розовый подклад, для меня ничего лучше на свете не будет! Все пожелания учли. Розовый в полоску подклад сшили из шелка, а пуговицы на жилетку подобрали серебристые - чтобы блестели. На покупку ткани у салона ушло полдня, поэтому к шитью приступили только ночью. Утром, в день концерта, жилетку привезли Моисееву. Денег (три с половиной тысячи рублей) с певца решили не брать.