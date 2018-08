Мадонна сделает поп-звездой модельера Стеллу Маккартни

Известная поп-звезда Мадонна выразила желание помочь модельеру Стелле Маккартни записать музыкальный альбом. И даже несмотря на то, что отцом Стеллы является знаменитый на весь мир экс-битл Пол Маккартни, Мадонна заявила: "Я попросила у нее совета по поводу моей дизайнерской коллекции и сказала ей, что если она хочет записать свой альбом, я с удовольствием ей помогу". Отметим, недавно Мадонна представила свою коллекцию одежды в магазинах шведской торговой фирмы H&M. Все предметы гардероба, созданные певицей совместно с дизайнером H&M Маргаретой ван дер Босх, улетели с прилавков буквально в считанные секунды. Кроме того, рядом с магазином выстроилась огромная очередь из желающих первыми попасть в него, сообщает ФактNews со ссылкой на The Sydney Morning Herald. В коллекции от Мадонны под названием "M By Madonna" представлены платья-кимоно, облегающие брюки, юбки-карандаши, обтягивающие блузки, а также аксессуары, среди которых широкие пояса, кошельки и ботинки на высоких каблуках. Мадонна, снискавшая себе прозвище "Материальная девушка", выбрала для своей линии одежды нейтральные цвета – белый, черный и бежевый и роскошные материалы: шелк, прекрасная шерсть и кашемир. "Коллекция прекрасна. Она очень современна. В ней вся Мадонна", - заявила 23-летняя визажист Рози Доад, которая была среди первых посетителей магазина H&M в Стокгольме. "Эта очень утонченная коллекция, она выполнена в деловом стиле для сильных женщин, таких как Мадонна. Ее одежда очень женственная и немного экстравагантная", - заявила 19-летний музыкант Аки Эйзенштейн. Напомним, в этом году дизайнерский талант певицы был отмечен наградой Elle Style Awards. Организаторы церемонии этой премии, которую называют эквивалентом "Оскара" в мире моды, отметили неизменное следование Мадонны "букве и духу" моды на протяжении всей ее более чем 20-летней карьеры и присудили ей почетное звание "Икона стиля". Мадонна признается, что сама должна давать советы своей дочери Лурдес по поводу стиля в одежде. "Мне постоянно приходится ей говорить: пожалуйста, надень побольше одежды!" – сказала певица в интервью The Sun. Компания H&M или Hennes & Mauritz был создан в Швеции в 1947 году и сейчас располагает 1,3 тысячами магазинов в Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке. Коллекция Мадонны появится сразу во всех магазинах в 28 странах. H&M часто сотрудничала со знаменитостями. В 2004 году легендарный дизайнер Chanel Карл Лагерфельд создал первую подобную коллекцию для шведской сети магазинов. Также с H&M сотрудничала Стелла Маккартни и дизайнерский дуэт Виктор и Рольф.