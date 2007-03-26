Мать-наркоманка усыновленного Джоли малыша не подписала документы об усыновлении

Стало известно, что биологическая мать Пакса Тхиена, малыша, недавно усыновленного Анджелиной Джоли, может в будущем потребовать вернуть ей сына. Оказалось, что 29-летняя вьетнамка не подписывала никаких официальных документов, в которых бы говорилось, что она лишена родительских прав, хотя ребенок почти с самого рождения находился в приюте. По словам родственников Фам Ту Данг (так зовут биологическую мать усыновленного Джоли малыша), 29-летняя женщина является наркоманкой со стажем. "Она сидит на наркотиках с 16 лет", - заявил ее отец. Именно он и его супруга подписывали документы, дающие право на усыновление Пакса Тхиена, однако согласно местному законодательству слово биологической матери играет более весомую роль, передает News of The World. "Когда она узнает, что ее сын стал членом семьи такой звезды, как Анджелина Джоли, наша дочь может потребовать вернуть сына назад, либо попросит денежную компенсацию", - заявил 55-летний отец Фам Ту Данг. "Мы очень рады за нашего внука, он попал в такую прекрасную семью, однако наша дочь умна, а также упряма и своенравна. Она может теперь потребовать вернуть сына", - добавила мать биологической матери усыновленного Джоли мальчика. По словам родителей Фам Ту Данг, женщина появлялась в то время, когда к ним приезжали люди из американского агентства, занимающегося усыновлением, однако после этого она пропала на несколько месяцев. "В тот день она была дома, однако ни мы, ни она не сказали приехавшим, что наша дочь является матерью мальчика", - добавил отец Фам Ту Данг. Напомним, что некоторое время назад Анджелина Джоли покинула Вьетнам вместе с малышом и направилась в США. Оформление документов об усыновлении еще продолжается. Пэкс Тхиен Джулиа стал четвертым усыновленным ребенком Анджелины Джоли и Брэда Питта.