Ратмира Шишкова похоронят в понедельник

Ратмир Шишков будет похоронен 26 марта, в понедельник. Вчера удалось наконец опознать личность девушки, находившейся в салоне автомобиля рядом с Ратмиром Шишковым. Ею оказалась Кристина - невеста Ратмира. Напомним, авария, в которой погиб Ратмир, произошла ночью 22 марта. В центре Москвы столкнулись два автомобиля, погибло пять человек. Пассажиры и водитель "Мерседеса" погибли на месте. Личности погибших удалось установить не сразу – тела очень сильно обгорели. На некоторых не было даже кожных покровов. Молодых людей несколько дней опознавали в морге родные и друзья. Ратмира Шишкова и его друга рэппера Deema сумели опознать по татуировкам на руках. Жертвами аварии стали друзья-музыканты Сергей Зайковский по прозвищу Guru-Rabbit, Тимур Байсаров, певец Альджемен Сисокка (Deema), 19-летний экс-“фабрикант” Ратмир Шишков и его подруга Кристина. Ратмиру Шишкову должно было 24 марта исполниться 19 лет. У Deema осталось двое детей. Видео с Deema, занявшим 3 место на конкурсе "Новая волна". Возможно, вот так же он ехал в ту самую ночь...