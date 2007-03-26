Кристина Агилера напялила гигантский бюстгальтер

Певица изо всех сил старается поддерживать свой образ, который как она считает, неимоверно сексуален. 26-летняя Кристина Агилера (Christina Aguilera) в пятницу представила шоу, посвященное началу ее тура, которое состоялось в пятницу, в Нью-Йорке. На вечеринке, приуроченной к этому событию, певица оделась в сексуальное белое мини платье, под которым красовался гигантских размеров бюстгальтер, видимо намекая, что на это ее толкнул размер ее груди. Будучи замужней, Кристина Агилера (Christina Aguilera) любит наполнять свою сексуальную жизнь различными всплесками неуемной фантазии, выступая в роли доктора или медсестры. Она даже приобрела своему мужу Джордану Брэтмену (Jordan Bratman) спецодежду как раз для таких случаев. Пара, как рассказывают влюбленные, организовывает колоритные сценки из жизни больницы в одной из комнат своего дома. Перед этим они старательно принимают образ медработников, испытывающих страстное влечение друг к другу. Кристина настаивает на том, чтобы ее муж наряжался в форму врача для забавных игр во время секса. Она рассказала журналу Maxim: "Я люблю играть "в доктора". Я снаряжаю Джордана докторским чемоданчиком, в котором хранится полная коллекция сексуальных игрушек. А я, в свою очередь, выступаю в роли непослушной медсестры." Кристина Агилера и Джордан Брэтмен поженились в ноябре 2005 года. В конце прошлого года появились слухи, что у пары не все гладко из-за напряженного графика и постоянных разъездов Кристины. Однако, как выяснилось, все проблемы решили Голые Воскресенья и Игра в Доктора.